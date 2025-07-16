Новый график движения поездов из Киева ввела Укрзализныця на популярном маршруте, по которому часто путешествуют украинцы в летний период, сообщает Politeka.net.

Об этом Укрзализныця объявила в своем телеграмм-канале.

В связи с повышенным спросом на перевозку между Киевом и Винницей в летний период "Укрзализныця" вводит новый дополнительный дневной состав №275/276. Этот поезд предназначен для обеспечения комфортных путешествий в дни, когда фиксируется наибольшая погрузка на маршрут.

Экспресс будет курсировать трижды во второй половине июля – 20, 26 и 28 числа. Это позволит охватить периоды активного пассажирского трафика, в частности в выходные и перед ними.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом:

из Киева экспресс будет отправляться в 10:35 и прибывать в Винницу в 13:45,

в обратном направлении из Винницы состав будет отправляться в 16:17 и прибывать в столицу в 19:55.

Новый график движения поездов из Киева предусматривает остановки на промежуточных станциях Фастов и Казатин, что позволяет удобно воспользоваться рейсом и пассажирам из других населенных пунктов.

В составе его купейные вагоны с местами для сидения. Для удобства пассажиров уточняется размещение: нечетные места расположены у окна, а парные – ближе к проходу.

Также напомним, что ранее уже анонсированы другие дополнительные маршруты в рамках обновления летнего расписания. Среди них – состав №218/217 Чоп – Львов, который будет курсировать 17, 19 и 25 июля. Его запуск призван исследовать пассажиропоток в направлении западных регионов.

"Укрзализныця" призывает пассажиров планировать поездки заранее и покупать билеты, чтобы гарантировать себе место в удобный день путешествия.

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