Прогноз погоди в Харкові на 10 днів показує, що жителі міста можуть розраховувати на чергування тепла і дощів.

Прогноз погоди в Харкові на 10 днів, з 17 по 26 липня, обіцяє різноманітні погодні умови, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає meteofor.

У четвер, 17 липня, температура повітря знизиться до +20°C. Дутиме переважно з північно-західного напрямку зі швидкістю до 7 м/с. Наступного дня, в п’ятницю, 18-го, температура знову підвищиться — до +29°C, але опади не припиняться, очікується 1,5 мм дощу. Вітер повернеться на західний, а його пориви можуть досягати 11 м/с, тому варто бути готовими до короткочасних злив і вітру.

У суботу, 19-го, температурні показники знизяться до +18°C, але опади стануть більш суттєвими, що може трохи ускладнити перебування на вулиці. У неділю, 20-го, температура повернеться до +29°C, з поривами до 8 м/с, тож погода буде мінливою — то сонячна, то з дощем.

Понеділок, 21-го, подарує прохолоду — +18°C, що створить комфортні умови для прогулянок. Дутиме південно-західним напрямком зі швидкістю 7 м/с. У вівторок, 22 липня, температура підніметься до +27°C.

Особливо слід звернути увагу на середу, 23-го — очікуються значний дощ, а температурні показники триматимуться на рівні +19°C. Вітер змінить напрямок на північний захід із силою поривів до 10 м/с, що може спричинити деякі незручності в місті.

У четвер, 24-го, опади знизяться, стовпчики термометра опустяться до +17°C, а вітер послабшає до 8 м/с, що сприятиме більш комфортній погоді. П’ятниця, 25-го, принесе похолодання — +19°C, але з опадами та вітерцем зі швидкістю 7 м/с.

У суботу, 26-го, температурні показники залишаться близько +17°C. Варто планувати з урахуванням можливих опадів.

Прогноз погоди в Харкові на 10 днів від 17 до 26 липня показує, що жителі міста можуть розраховувати на чергування тепла і дощів, тому варто заздалегідь готуватися до змінних умов.

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