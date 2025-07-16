Прогноз погоды в Харькове на 10 дней показывает, что жители города могут рассчитывать на чередование тепла и дождей.

Прогноз погоды в Харькове на 10 дней, с 17 по 26 июля, обещает разные погодные условия, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет meteofor .

В четверг, 17 июля, температура воздуха снизится до +20°C. Будет дуть преимущественно с северо-западного направления со скоростью до 7 м/с. На следующий день, в пятницу, 18, температура снова повысится — до +29°C, но осадки не прекратятся, ожидается 1,5 мм дождя. Ветер вернется на западный, а его порывы могут достигать 11 м/с, поэтому следует быть готовыми к кратковременным ливням и ветру.

В субботу, 19, температурные показатели снизятся до +18°C, но осадки станут более существенными, что может немного осложнить пребывание на улице. В воскресенье, 20-го, температура вернется до +29°C, с порывами до 8 м/с, так что погода будет переменчивой — то солнечная, то с дождем.

Понедельник, 21-го, подарит прохладу +18°C, что создаст комфортные условия для прогулок. Будет дуть юго-западным направлением со скоростью 7 м/с. Во вторник, 22 июля, температура поднимется до +27°C.

Особо следует обратить внимание на среду, 23-го - ожидается значительный дождь, а температурные показатели будут держаться на уровне +19°C. Ветер изменит направление на северо-запад с силой порывов до 10 м/с, что может вызвать некоторые неудобства в городе.

В четверг, 24, осадки снизятся, столбики термометра опустятся до +17°C, а ветер ослабнет до 8 м/с, что будет способствовать более комфортной погоде. Пятница, 25-го, принесет похолодание +19°C, но с осадками и ветерком со скоростью 7 м/с.

В субботу, 26, температурные показатели останутся около +17°C. Следует планировать с учетом возможных осадков.

Прогноз погоды в Харькове на 10 дней от 17 по 26 июля показывает, что жители города могут рассчитывать на чередование тепла и дождей, поэтому стоит заранее готовиться к изменяющимся условиям.

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