У складні часи навіть безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області можуть стати великою підтримкою.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області залишаються важливою частиною гуманітарної допомоги, повідомляє Politeka.

Як зазначили волонтери благодійного фонду Angels of Salvation у Фейсбук, проєкт, який забезпечує безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області, націлений на тих, хто щойно приїхав або лише нещодавно оселився у регіоні.

Як повідомляють волонтери, підтримка доступна навіть для людей, які не планують залишатися надовго. Важливо, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області не потребують проходження складних перевірок або очікування в довжелезних чергах.

У Павлограді працює спеціальний транзитний центр. Саме тут переселенці можуть отримати продовольчі набори вже в перші дні після приїзду. Волонтери наголошують, що ключова умова одна: людина має бути евакуйована з району, де тривають активні бойові дії або є пряма загроза для життя.

Цього достатньо, щоб отримати базову гуманітарну підтримку без бюрократичної тяганини. Набір формується так, аби забезпечити людину найнеобхіднішим. Його вистачає приблизно на п’ять днів. У пакунку є хліб і десять банок із готовою їжею. Половина з них - це каші, решта - м’ясні та овочеві страви.

Набір розраховаий на два повноцінних прийоми їжі на день. Це дозволяє певний час не турбуватися про щоденні покупки їжі, а зосередитися на важливішому. Наприклад, на пошуках житла чи оформленні документів.

Ініціатива реалізується у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема за підтримки Організації Об’єднаних Націй. Проте, перед тим, як звертатися по продовольчий набір, перевірте, чи актуальна ще інформація про видачу на офіційних сторінках фонду.

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