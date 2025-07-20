В сложное время даже бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области могут стать большой поддержкой.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области остаются важной частью гуманитарной помощи, сообщает Politeka.

Как отметили волонтеры благотворительного фонда Angels of Salvation в Фейсбуке, проект, который обеспечивает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, нацелен на тех, кто только что приехал или только недавно поселился в регионе.

Как сообщают волонтеры, поддержка доступна даже людям, которые не планируют оставаться надолго. Важно, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области не требуют прохождения сложных проверок или ожидания в длинных очередях.

В Павлограде работает специальный транзитный центр. Именно здесь переселенцы могут получить продовольственные наборы уже первые дни после приезда. Волонтеры подчеркивают, что ключевое условие одно: человек должен быть эвакуирован из района, где продолжаются активные боевые действия или есть прямая угроза жизни.

Этого достаточно, чтобы получить базовую гуманитарную поддержку без бюрократических проволочек. Набор формируется так, чтобы обеспечить человека наиболее необходимым. Его хватает примерно на пять дней. В свертке есть хлеб и десять банок с готовой пищей. Половина из них – это каши, остальные – мясные и овощные блюда.

Набор рассчитан на два полноценных приема пищи в день. Это позволяет определенное время не беспокоиться о ежедневных покупках еды, а сосредоточиться на более важном. К примеру, на поисках жилья либо оформлении документов.

Инициатива реализуется в сотрудничестве с международными партнерами, в том числе при поддержке Организации Объединенных Наций. Однако, прежде чем обращаться за продовольственным набором, проверьте, актуальна ли еще информация о выдаче на официальных страницах фонда.

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