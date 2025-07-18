Війна зруйнувала не тільки життя, а й домівки тисяч українців, тому безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі є надзвичайно актуальним.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі для багатьох людей стає справжнім рятувальним колом, повідомляє Politeka.

Наразі безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі доступне тим, хто не має власної оселі або чия житлова площа не відповідає визначеним нормам. Мова йде про площу менш ніж 13,65 квадратних метра на одну людину або 35,22 метра на домогосподарство.

Виняток становить нерухомість, розташована в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Дім надаєтьс терміном на рік із можливістю продовження, при цьому мешканці сплачують лише за комунальні послуги.

Оформити право на безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі можна за місцем реєстрації у Єдиній базі переселенців. Подати заяву слід або до органу місцевого самоврядування, або через найближчий ЦНАП.

До заяви обов’язково додаються документи, які підтверджують особу, громадянство, родинні зв’язки та статус внутрішньо переміщеної особи. Якщо в сім’ї є діти або недієздатні особи під опікою, надаються відповідні підтвердження.

Також необхідно мати ідентифікаційний код та, за можливості, довідки про пріоритет (наприклад, інвалідність, багатодітність, вагітність чи пенсійний вік).

Чимало внутрішньо переміщених осіб цікавляться й можливістю не лише тимчасового проживання, а й покращення житлових умов. Така опція передбачає вже інший формат. Це постійне користування квартирою із державного або комунального житлового фонду.

В окремих випадках можливе подальше оформлення в приватну власність. У пріоритеті перебувають учасники бойових дій, люди з інвалідністю, родини загиблих військових, а також діти-сироти, які мають статус переселенців.

Джерело: Факти.

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