Война разрушила не только жизнь, но и дома тысяч украинцев, поэтому бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре чрезвычайно актуально.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре для многих людей становится настоящим спасательным кругом, сообщает Politeka.

Теперь бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре доступно тем, кто не имеет собственного дома или чья жилая площадь не соответствует определенным нормам. Речь идет о площади менее 13,65 квадратных метра на одного человека или 35,22 метра на домохозяйство.

Исключение составляет недвижимость, расположенная в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях. Дом предоставляется сроком на год с возможностью продления, при этом жильцы платят только за коммунальные услуги.

Оформить право на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре можно по месту регистрации в Единой базе переселенцев. Подать заявление следует либо в орган местного самоуправления, либо через ближайший ЦНАП.

К заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие личность, гражданство, родственные связи и статус внутренне перемещенного лица. Если в семье есть дети или недееспособные лица на попечении, предоставляются соответствующие подтверждения.

Также необходимо иметь идентификационный код и по возможности справки о приоритете (например, инвалидность, многодетность, беременность или пенсионный возраст).

Многие внутри перемещенные лица интересуются и возможностью не только временного проживания, но и улучшения жилищных условий. Такая опция подразумевает уже другой формат. Это постоянное использование квартиры из государственного или коммунального жилищного фонда.

В редких случаях возможно дальнейшее оформление в частную собственность. В приоритете находятся участники боевых действий, люди с инвалидностью, семьи погибших военных, а также дети-сироты, имеющие статус переселенцев.

Источник: Факти .

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