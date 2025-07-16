Питання житла для тих, хто був змушений втікати від війни, не втрачає актуальності, тож безкоштовне житло для ВПО в Одесі може стати справжнім рятувальним колом.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі можна буде шукати набагато зручніше через спеціальний реєстр, повідомляє Politeka.

Про це інформує "Судово-юридична газета". За словами Голови ТСК Верховної Ради з питань захисту прав переселенців Павла Фролова, наразі йде активна робота над цим проектом.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі стане частиною державної програми, яка передбачає інвентаризацію всіх придатних приміщень, куди можна тимчасово поселити людей. У фокусі уваги є колишні бази відпочинку, санаторії, гуртожитки, тобто те, що можна оновити і пристосувати до життя.

Кожен об'єкт перевіряється комісією, яка вже працює при обласних військових адміністраціях. Ці комісії оцінюють технічний стан приміщень, складають акти, а також ведуть діалог із міжнародними донорами щодо ремонту. Далі ці приміщення будуть включені до нового державного реєстру.

У ньому зазначатиметься повна інформація про об'єкт. Тобто переселенці зможуть дізнатися, хто є власником, де саме розташований будинок, який стан і чи готовий він до заселення.

Варто підкреслити, що безкоштовне житло для ВПО в Одесі охоплює не лише державні будівлі. До цього переліку можуть увійти також комунальні споруди, об'єкти, що належать громадам, а іноді навіть приватні приміщення, які передаються на певний період.

Завдяки цій ініціативі, внутрішньо переміщеним особам буде набагато легше знайти дах над головою, адже все буде зібране в одному місці. Наразі немає точної дати запуску, але Павло Фролов каже, що є сподівання на те, що реєстр запрацює вже в найближчі місяці.

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