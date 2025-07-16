Вопрос жилья для тех, кто был вынужден убегать от войны, не теряет актуальности, поэтому бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе может стать настоящим спасательным кругом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе можно будет искать гораздо удобнее через специальный реестр, сообщает Politeka.

Об этом информирует "Судово-юридична газета". По словам Председателя ВСК Верховной Рады по защите прав переселенцев Павла Фролова, сейчас идет активная работа над этим проектом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе станет частью государственной программы, предусматривающей инвентаризацию всех подходящих помещений, куда можно временно поселить людей. В фокусе внимания есть прежние базы отдыха, санатории, общежития, то есть то, что можно обновить и приспособить к жизни.

Каждый объект проверяется комиссией, уже работающей при областных военных администрациях. Эти комиссии оценивают техническое состояние помещений, составляют акты, а также ведут диалог с международными донорами по ремонту. Далее эти помещения будут включены в новый государственный реестр.

В нем будет указана полная информация об объекте. То есть переселенцы смогут узнать, кто является владельцем, где именно расположен дом, какое состояние и готово ли оно к заселению.

Следует подчеркнуть, что бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе охватывает не только государственные здания. В этот список могут войти также коммунальные сооружения, объекты, принадлежащие общинам, а иногда даже частные помещения, которые передаются на определенный период.

Благодаря этой инициативе, внутренне перемещенным лицам будет гораздо легче обнаружить крышу над головой, ведь все будет собрано в одном месте. Пока нет точной даты запуска, но Павел Фролов говорит, что есть надежда на то, что реестр заработает уже в ближайшие месяцы.

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