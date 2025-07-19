У випадку збереження глобального попиту на концентрат, дефіцит продуктів у Сумській області потенційно вплине і на ціни у внутрішній торгівлі.

Дефіцит продуктів у Сумській області може посилитися на фоні світової нестачі популярного інгредієнта, повідомляє Politeka.

Йдеться про яблучний концентрат, інформує Agrotimes.

Така ситуація склалася через різке зростання попиту на натуральні підсолоджувачі, що стало вигідною можливістю для вітчизняних фермерів. За словами Владислава Макаренка, співвласника агропідприємства з Чернівецької області, дефіцит концентрату апельсина та дорогий цукор сприяють підвищенню цін на переробку яблук.

Наразі великі компанії, зокрема виробники напоїв, частіше обирають саме цей продукт як альтернативу традиційному цукру. Це забезпечує підтримку садівничим господарствам, які раніше втрачали доходи через низькі розцінки на переробну сировину. У новому сезоні вартість соку з яблук зрівнялася з товарною продукцією, навіть фрукти з пошкодженнями після негоди стали прибутковими.

Торік урожайність у багатьох регіонах була мінімальною. Сади фактично «відпочили», що цього року може дати перевиробництво — за умов сприятливої погоди. Якщо ж повториться торішня нестача, аграрії радять зберігати високоякісні плоди для реалізації у свіжому вигляді, а не віддавати їх під прес.

У випадку збереження глобального попиту на концентрат, дефіцит продуктів у Сумській області потенційно вплине і на ціни у внутрішній торгівлі. Адже значна частина врожаю може піти на експорт. Українським споживачам варто очікувати коливань цін, навіть якщо власне виробництво відновиться у повному обсязі.

У такій динаміці український ринок залежатиме не лише від врожаю, а й від зовнішньої кон’юнктури, що диктує ціни та напрями збуту.

Джерело: Agrotimes

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