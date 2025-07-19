В случае сохранения глобального спроса на концентрат дефицит продуктов в Сумской области потенциально повлияет и на цены во внутренней торговле.

Дефицит продуктов в Сумской области может усугубиться на фоне мировой нехватки популярного ингредиента, сообщает Politeka.

Речь идет о яблочном концентрате, сообщает Agrotimes.

Такая ситуация сложилась из-за резкого роста спроса на натуральные подсластители, что стало выгодной возможностью для отечественных фермеров. По словам Владислава Макаренко, совладельца агропредприятия из Черновицкой области, дефицит концентрата апельсина и дорогостоящий сахар способствуют повышению цен на переработку яблок.

Сейчас крупные компании, в частности производители напитков, чаще выбирают именно этот продукт как альтернативу традиционному сахару. Это обеспечивает поддержку садоводческим хозяйствам, ранее терявшим доходы из-за низких раценок на перерабатывающее сырье. В новом сезоне стоимость сока из яблок сравнялась с товарной продукцией, даже фрукты с повреждениями после ненастья стали прибыльными.

В прошлом году урожайность во многих регионах была минимальной. Сады фактически «отдохнули», что в этом году может дать перепроизводство в условиях благоприятной погоды. Если же повторится прошлогодний недостаток, аграрии рекомендуют сохранять качественные плоды для реализации в свежем виде, а не отдавать их под пресс.

В случае сохранения глобального спроса на концентрат дефицит продуктов в Сумской области потенциально повлияет и на цены во внутренней торговле. Ведь большая часть урожая может пойти на экспорт. Украинским потребителям следует ожидать колебаний цен, даже если собственное производство возобновится в полном объеме.

В такой динамике украинский рынок будет зависеть не только от урожая, но и внешней конъюнктуры, диктующей цены и направления сбыта.

Джерело: Agrotimes

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