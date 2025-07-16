Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у декількох важливих напрямках.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається благодійною організацією «Рокада» у партнерстві з Норвезькою радою у справах біженців (NRC), повідомляє Politeka.net.

На сайті організації розповіли, яку підтримку готові надати українцям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у декількох важливих напрямках. Один із ключових напрямів проєкту — надання допомоги на ремонт пошкодженого житла мешканцям Сумської області. Фахівці фонду «Рокада» здійснюють ретельний відбір учасників програми, перевіряють документи та дані, формують заявки, після чого безпосередньо NRC виплачує кошти.

Отримані суми можна використати на проведення базових відновлювальних робіт: заміну вибитих вікон або скла, герметизацію приміщень, частковий ремонт дахів, санвузлів, а також косметичне оновлення домівок. Це дозволить покращити житлові умови та зробити оселі безпечнішими й придатними для життя.

Інший важливий компонент гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Сумській області — евакуаційна підтримка та психосоціальна допомога для населення. У межах цього напряму вже реалізуються кілька важливих ініціатив:

організація соціального транспорту на території Сумщини, що дозволяє безпечно переміщати людей із зон ризику;

надання індивідуальної та групової психологічної допомоги всім, хто пережив травматичні події;

інформаційні кампанії щодо порядку евакуації та надання допомоги;

роз’яснювальна робота щодо попередження та реагування на випадки гендерно зумовленого насильства.

Ця ініціатива також сприятиме підвищенню психологічної стійкості громад, допоможе краще інтегрувати внутрішньо переміщених осіб у місцеве життя, а також зменшити кількість випадків домашнього та гендерного насильства.

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