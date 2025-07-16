Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется благотворительной организацией «Рокада» в партнерстве с Норвежским советом по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.net.
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Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется по нескольким важным направлениям. Одно из ключевых направлений проекта – предоставление помощи на ремонт поврежденного жилья жителям Сумской области. Специалисты фонда Рокада осуществляют тщательный отбор участников программы, проверяют документы и данные, формируют заявки, после чего непосредственно NRC выплачивает средства.
Полученные суммы можно использовать для проведения базовых восстановительных работ: замену выбитых окон или стекла, герметизацию помещений, частичный ремонт крыш, санузлов, а также косметическое обновление домов. Это позволит улучшить жилищные условия и сделать дома более безопасными и пригодными для жизни.
Другой важный компонент гуманитарной помощи для пенсионеров в Сумской области – эвакуационная поддержка и психосоциальная поддержка для населения. В рамках этого направления уже реализуются несколько важных инициатив:
- организация социального транспорта на территории Сумщины, позволяющая безопасно перемещать людей из зон риска;
- предоставление индивидуальной и групповой психологического содействия всем пережившим травматические события;
- информационные кампании по порядку эвакуации и оказания содействия;
- разъяснительная работа по предупреждению и реагированию на случаи гендерно обусловленного насилия.
Эта инициатива также будет способствовать повышению психологической устойчивости общин, поможет лучше интегрировать внутренне перемещенные лица в местную жизнь, а также уменьшить количество случаев домашнего и гендерного насилия.
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