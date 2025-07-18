Все більше людей поважного віку прагнуть залишатися активними, і робота для пенсіонерів у Вінниці наразі вже перестала бути винятком.

Робота для пенсіонерів у Вінниці стала популярним способом залишатися активним у соціальному житті та відчувати себе потрібним для людей поважного віку, повідомляє Politeka.

Наразі, як свідчать оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Вінниці є у багатьох сферах.

Наприклад, в агентстві нерухомості «Прометей» зараз відкриті вакансії менеджера з продажу та рієлтора. Тут вас не питатимуть про вік, а лише про вміння спілкуватися та готовність навчатися. Графік обіцяють гнучкий, офіс обладнаний зручностями, а кава і чай завжди є на кухні.

І найголовніше, що за старанність тут платять бонуси. Це чудова нагода не лише отримувати дохід, а й розвиватися в комунікації та розширювати коло спілкування.

Тим, кому ближча техніка або виробничий процес, також є з чого вибирати. У компанії «Гідрохаус» шукають операторів верстатів з числовим програмним керуванням.

Якщо ви не маєте відповідного досвіду, це не проблема. Навчання на місці організовують одразу, працювати можна в теплому і чистому приміщенні. Колектив дружній, зарплата стартує з 24 000, а з преміями може бути ще вище. Такий формат чудово підійде тим, хто має технічне мислення.

Ще один привабливий варіант — робота для пенсіонерів у Вінниці у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Відомий SPA-готель «Батерфляй», що розташований за межами міста, запрошує кухарів. До речі, заклад пропонує трансфер, житло і харчування.

Це особливо зручно для тих, хто хоче змінити обстановку і попрацювати в спокійному середовищі. Обов’язки прості: приготування страв, контроль за продуктами, дотримання чистоти. Зарплату обіцяють від 25 до 35 тисяч.

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