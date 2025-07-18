Все больше людей преклонного возраста стремятся оставаться активными, и работа для пенсионеров в Виннице уже перестала быть исключением.

Работа для пенсионеров в Виннице стала популярным способом оставаться активным в социальной жизни и чувствовать себя нужным для людей преклонных лет, сообщает Politeka.

Пока, как свидетельствуют объявления на сайте work.ua , работа для пенсионеров в Виннице есть во многих сферах.

К примеру, в агентстве недвижимости «Прометей» сейчас открыты вакансии менеджера по продажам и риелтору. Здесь вас не будут спрашивать о возрасте, а только об умении общаться и готовности учиться. График обещают гибкий, офис оборудован удобствами, а кофе и чай всегда есть на кухне.

И самое главное, что за усердие здесь платят бонусы. Это прекрасная возможность не только получать доход, но и развиваться в коммуникации и расширять круг общения.

Тем, кому более близкая техника или производственный процесс, тоже есть из чего выбирать. В компании "Гидрохаус" ищут операторов станков с числовым программным управлением.

Если вы не имеете соответствующего опыта, это не проблема. Обучение на месте организуют сразу, работать можно в теплом и чистом помещении, зарплата стартует с 24 000, а с премиями может быть еще выше. Такой формат отлично подойдет тем, кто имеет техническое мышление.

Еще один привлекательный вариант – работа для пенсионеров в Виннице в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Известный SPA-отель «Баттерфляй», расположенный за пределами города, приглашает поваров. Кстати, заведение предлагает трансфер, жилье и питание.

Это особенно удобно для тех, кто хочет сменить обстановку и поработать в спокойной среде. Обязанности просты: приготовление блюд, контроль за продуктами, соблюдение чистоты. Зарплату обещают от 25 до 35 тысяч.

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