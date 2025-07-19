Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запоріжжі спрямована насамперед на домогосподарства, які належать до категорій соціально вразливого населення

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запоріжжі надається благодійним фондом Карітас, який відкрив реєстрацію на отримання нової підтримки, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації.

У межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» розпочато новий напрямок роботи, спрямований на покращення житлових умов для внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про модернізацію помешкань для тих, хто був змушений покинути свій дім унаслідок повномасштабної війни, що почалася 24 лютого 2022 року. Метою цієї програми є забезпечення гідного, безпечного та стабільного середовища для життя у нових умовах — там, де люди намагаються відновити своє життя з нуля.

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запоріжжі спрямована насамперед на домогосподарства, які належать до категорій соціально вразливого населення. Йдеться про такі групи:

родини з низьким доходом, зокрема ті, де на одну особу припадає менше 6318 гривень на місяць, чи ті, що повністю втратили джерело доходу;

одинокі матері, батьки чи офіційні опікуни, які виховують дітей віком до 18 років;

багатодітні родини, а також ті, де є діти до трьох років, або діти, взяті під опіку чи усиновлені;

домогосподарства, до складу яких входять особи з інвалідністю чи з хронічними захворюваннями, що потребують особливих умов проживання;

літні люди віком від 60 років, що не мають підтримки з боку родичів, або подружжя пенсійного віку, які проживають самостійно.

Житло, що може бути включене в програму, має відповідати одному з таких критеріїв:

перебувати у приватній власності родини, незалежно від того, коли воно було придбане (в тому числі після переміщення);

бути орендованим за договором з правом подальшого викупу;

бути наданим у тимчасове користування: за договором позички, кредиту або безоплатного користування.

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запоріжжі модернізації включає не тільки поточні або капітальні ремонтні роботи, а й широкий спектр заходів, спрямованих на створення комфортних умов проживання. Це, зокрема, оновлення елементів житла, які забезпечують енергоефективність, безпеку та зручність – теплоізоляція, заміна вікон і дверей, поліпшення інфраструктури житлового простору. Проєкт допомагає відновити базове відчуття стабільності та впевненості в завтрашньому дні.

Щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно заповнити форму за посиланням. Після цього з вами зв’яжуться представники проєкту для уточнення інформації та узгодження подальших кроків.

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