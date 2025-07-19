Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье направлена прежде всего на домохозяйства, относящиеся к категориям социально уязвимого населения.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье предоставляется благотворительным фондом Каритас, открывшим регистрацию на получение новой поддержки, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации.

В рамках инициативы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» начато новое направление работы, направленное на улучшение жилищных условий для внутренне перемещенных лиц. Речь идет о модернизации помещений для тех, кто был вынужден покинуть свой дом в результате полномасштабной войны, которая началась 24 февраля 2022 года. Цель этой программы – обеспечение достойной, безопасной и стабильной среды для жизни в новых условиях — там, где люди пытаются восстановить свою жизнь с нуля.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье направлена прежде всего на домохозяйства, относящиеся к категориям социально уязвимого населения. Речь идет о следующих группах:

семьи с низким доходом, в частности те, где на одного человека приходится менее 6318 гривен в месяц, или полностью потерявшие источник дохода;

одинокие матери, родители или официальные опекуны, воспитывающие детей младше 18 лет;

многодетные семьи, а также дети до трех лет или дети, взятые под опеку или усыновленные;

домохозяйства, в состав которых входят лица с инвалидностью или с хроническими заболеваниями, нуждающимися в особых условиях проживания;

пожилые люди в возрасте от 60 лет, не имеющие поддержки со стороны родственников или супругов пенсионного возраста, проживающих самостоятельно.

Жилье, которое может быть включено в программу, должно соответствовать одному из следующих критериев:

находиться в частной собственности семьи, независимо от того, когда она была приобретена (в том числе после перемещения);

быть арендованным по договору с правом дальнейшего выкупа;

быть предоставленным во временное пользование: по договору ссуды, кредита или безвозмездного пользования.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области модернизации включает не только текущие или капитальные ремонтные работы, но и широкий спектр мероприятий, направленных на создание комфортных условий проживания. Это, в частности, обновление элементов жилья, обеспечивающих энергоэффективность, безопасность и удобство теплоизоляция, замена окон и дверей, улучшение инфраструктуры жилого пространства. Проект помогает восстановить базовое чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Чтобы подать заявку на участие в программе необходимо заполнить форму по ссылке. Затем с вами свяжутся представители проекта для уточнения информации и согласования дальнейших шагов.

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