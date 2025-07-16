Виконавчий комітет міської ради планує розглянути проєкт рішення, що передбачає тимчасове чи повне перекриття руху транспорту у Полтаві.

У Полтаві перекриють рух транспорту повністю або введуть часткові обмеження на окремій ділянці міста, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

17 липня 2025 року виконавчий комітет міської ради планує розглянути проєкт рішення, що передбачає тимчасове чи повне перекриття руху транспорту у Полтаві на частині вулиці Короленка. Запровадження обмежень пов’язане з необхідністю проведення ремонтних робіт на тепловій мережі, які реалізовуватиме комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго».

У разі ухвалення цього рішення про перекриття руху транспорту у Полтаві, його буде обмежено на відрізку вулиці Короленка — від будинку №9/12 до будинку №20.

Роботи з оновлення теплових мереж передбачають також встановлення відповідних дорожніх знаків, а також організацію безпечного об’їзду. Після завершення робіт підрядна організація має повністю відновити пошкоджене дорожнє покриття та провести благоустрій території. Очікується, що перекриття діятиме до 18 серпня 2025 року.

Крім того, у Полтавській області запроваджено тимчасове обмеження для певних категорій транспорту. У зв’язку з підвищенням температури повітря понад +28 градусів. Заборона діє щоденно з 10:00 до 22:00 на національній автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-12 Суми — Полтава.

Обмеження стосується фур, фактична маса якого перевищує 24 тонни, а навантаження на одну вісь — понад 7 тонн. Водночас винятки зроблено для тих, що перевозять небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти, живу худобу та птицю, військову продукцію, а також вантажі подвійного призначення або техніку, задіяну у ліквідації надзвичайних ситуацій.

Джерело: poltavawave.com.ua

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