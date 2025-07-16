В Полтаве перекроют движение транспорта полностью или будут введены частичные ограничения на отдельном участке города, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

17 июля 2025 исполнительный комитет городского совета планирует рассмотреть проект решения, предусматривающий временное полное перекрытие движения транспорта в Полтаве на части улицы Короленко. Внедрение ограничений связано с необходимостью проведения ремонтных работ на тепловой сети, которые будет реализовывать коммунальное предприятие «Полтаватеплоэнерго».

В случае принятия этого решения о перекрытии движения транспорта в Полтаве, он будет ограничен на отрезке улицы Короленко — от дома №9/12 до дома №20.

Работы по обновлению тепловых сетей предусматривают установку соответствующих дорожных знаков, а также организацию безопасного объезда. После завершения работ подрядная организация должна полностью восстановить поврежденное дорожное покрытие и провести благоустройство территории.

Кроме того, в Полтавской области введены временные ограничения для определенных категорий транспорта. В связи с повышением температуры воздуха более +28 градусов. Запрет действует ежедневно с 10:00 до 22:00 на национальной автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 Сумы - Полтава.

Ограничение касается фур, фактическая масса которого превышает 24 тонны, а нагрузка на одну ось – более 7 тонн. В то же время исключения сделаны для перевозящих опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живой скот и птицу, военную продукцию, а также грузы двойного назначения или технику, задействованную в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Источник: poltavawave.com.ua

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве: переселенцам облегчат жизнь, появится полезное нововведение.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.