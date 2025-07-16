Жителів обласного центру попередили про новий графік руху транспорту в Кропивницькому, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху транспорту в Кропивницькому діятиме з 15 до 17 липня через ремонт тепломережі на важливій ділянці міста, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Facebook-сторінці міськради, новий графік руху транспорту в Кропивницькому запроваджують тимчасово.

Усе через аварійні роботи на вулиці Ельворті. Там комунальні служби планують оновлювати тепломережу, тож проїзд буде ускладнений. Йдеться про відрізок дороги між вулицями Євгена Чикаленка та Київською. З самого ранку 15 липня до вечора 17 липня на цій ділянці частково або повністю перекриватимуть одну зі смуг.

У міській раді зауважують, що якщо доведеться повністю перекрити смугу у напрямку до арки, то певні автобусні та тролейбусні маршрути курсуватимуть за зміненим розкладом. Новий графік руху транспорту в Кропивницькому передбачає об’їзди для кількох маршрутів, які з’єднують центр міста з житловими районами.

Зокрема, автобус №46 поїде в обхід через Шевченка, Велику Перспективну, Євгена Маланюка, Полтавську, провулок Об’їзний, Романа Шухевича, Героїв-земляків, Миколи Левитського, Павла Сніцара і далі курсуватиме звичним шляхом.

А ось тролейбуси №7 і №7-А змінять свій маршрут у напрямку з центру і їхатимуть по Великій Перспективній, далі — через Євгена Маланюка, Полтавську, Об’їзний провулок та кілька внутрішніх вулиць, що з’єднують північ міста.

У зворотному напрямку, тобто коли тролейбуси і автобуси повертаються до центру, змін не передбачено. Тож пасажири можуть розраховувати на звичний маршрут.

У міськраді просять водіїв, пасажирів та пішоходів поставитися до ситуації з розумінням. Кажуть, такі роботи просто неможливо було відкласти, адже тепломережі в місті давно потребують оновлення. Якщо зараз не втрутитися, взимку можуть виникнути серйозні проблеми.

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