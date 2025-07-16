Жителей областного центра предупредили о новом графике движения транспорта в Кропивницком, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения транспорта в Кропивницком будет действовать с 15 по 17 июля из-за ремонта теплосети на важном участке города, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной Facebook-странице горсовета, новый график движения транспорта в Кропивницком вводится временно.

Все из-за аварийных работ на улице Эльворти. Там коммунальные службы планируют обновлять теплосеть, поэтому проезд будет затруднен. Речь идет об отрезке дороги между улицами Евгения Чикаленко и Киевской. С самого утра 15 июля до вечера 17 июля на этом участке будут частично или полностью перекрывать одну из полос.

В городском совете отмечают, что если придется полностью перекрыть полосу в направлении арки, то определенные автобусные и троллейбусные маршруты будут курсировать по измененному расписанию. Новый график движения транспорта в Кропивницком предусматривает объезды нескольких маршрутов, которые соединяют центр города с жилыми районами.

В частности, автобус №46 поедет в обход через Шевченко, Большую Перспективную, Евгения Маланюка, Полтавскую, переулок Объездный, Романа Шухевича, Героев-земляков, Николая Левитского, Павла Сницара и дальше будет курсировать по привычному пути.

А вот троллейбусы №7 и №7-А изменят свой маршрут в направлении центра и будут ехать по Большой Перспективной, дальше — через Евгения Маланюка, Полтавскую, Объездный переулок и несколько внутренних улиц, соединяющих север города.

В обратном направлении, то есть, когда троллейбусы и автобусы возвращаются в центр, изменений не предусмотрено. Так что пассажиры могут рассчитывать на привычный маршрут.

В горсовете просят водителей, пассажиров и пешеходов отнестись к ситуации с пониманием. Говорят, такие работы просто невозможно было отложить, ведь теплосети в городе давно нуждаются в обновлении. Если не вмешаться, зимой могут возникнуть серьезные проблемы.

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