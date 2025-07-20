Робота для пенсіонерів в Україні сьогодні є не винятком, а повноцінною частиною ринку праці, яка враховує потреби та переваги старшого покоління.

Робота для пенсіонерів в Україні дедалі частіше стає не просто можливістю, а реальною потребою, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії представляє сайт work.ua.

У містах, таких як Харків, Полтава та Дніпро, з’являються нові пропозиції, орієнтовані саме на людей поважного віку. Це дозволяє багатьом залишатися у професійному середовищі, реалізовувати набуті знання й долучатися до життя громади.

У Харкові компанія «Акутек» запрошує токаря — з гнучким графіком, сучасними умовами та оплатою від 18 000 грн. Перевагу надають працівникам із досвідом, що володіють навичками роботи з обладнанням та металами.

Інше підприємство шукає тракториста — оплата до 24 000 грн. Головні умови — наявність посвідчення, базові технічні вміння й готовність працювати з МТЗ. Цікаво, що ця позиція відкрита навіть для людей з інвалідністю.

Для тих, хто хоче полегшеного навантаження, варто звернутися до «Фокстрот» — вакансія прибиральниці передбачає 15 змін на місяць з оплатою 9 000 грн. Серед переваг — підтримка, дружній колектив і чіткий перелік обов’язків.

У Полтаві компанія «Агрокс» відкрила позицію менеджера з продажу сільгосптехніки — зарплата до 40 000 грн. Пропонують розвиток, навчання, гнучкість у поїздках. У ТРЦ «Конкорд» є вакансія охоронника, а поблизу міста — можливість працювати кухонним працівником зі змінами по 600 гривень.

У Дніпрі також відкрито низку позицій: «Hop Hey» шукає продавців-консультантів, «Таянабуд» — штукатурів, а мережа Varus — охоронців. Усі ці місця відкриті для охочих працювати без зайвого фізичного навантаження, але з користю для себе та громади.

Робота для пенсіонерів в Україні сьогодні — це не виняток, а повноцінна частина ринку праці, яка враховує потреби та переваги старшого покоління.

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