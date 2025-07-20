Работа для пенсионеров в Украине сегодня не исключение, а полноценная часть рынка труда, учитывающая потребности и преимущества старшего поколения.

Работа для пенсионеров в Украине все чаще становится не просто возможностью, а реальной потребностью, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии представляет сайт work.ua.

В городах, таких как Харьков, Полтава и Днепр, появляются новые предложения, ориентированные именно на людей преклонного возраста. Это позволяет многим оставаться в профессиональной среде, реализовывать полученные знания и приобщаться к жизни общины.

В Харькове компания «Акутек» приглашает токаря с гибким графиком, современными условиями и оплатой от 18 000 грн. Предпочтение отдается работникам с опытом, обладающим навыками работы с оборудованием и металлами.

Другое предприятие ищет тракториста – оплата до 24 000 грн. Главные условия – наличие удостоверения, базовые технические умения и готовность работать с МТЗ. Интересно, что эта позиция открыта даже людям с инвалидностью.

Для тех, кто хочет облегченной нагрузки, стоит обратиться в Фокстрот — вакансия уборщицы предусматривает 15 изменений в месяц с оплатой 9 000 грн. Среди преимуществ – поддержка, дружеский коллектив и четкий перечень обязанностей.

В Полтаве компания «Агрокс» открыла позицию менеджера по продажам сельхозтехники – зарплата до 40 000 грн. Предлагают развитие, обучение, гибкость в поездках. В ТРЦ «Конкорд» есть вакансия охранника , а вблизи города - возможность работать кухонным работником с изменениями по 600 гривен.

В Днепре также открыт ряд позиций: «Hop Hey» ищет продавцов-консультантов , «Таянастрой» – штукатуров , а сеть Varus – телохранителей . Все эти места открыты для желающих работать без лишней физической нагрузки, но с пользой для себя и общества.

Работа для пенсионеров в Украине сегодня – это не исключение, а полноценная часть рынка труда, учитывающая потребности и предпочтения старшего поколения.

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