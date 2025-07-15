Подорожчання проїзду в Київській області зачепило тисячі людей, які щодня добираються до роботи або навчання у Київ, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Київській області особливо боляче вдарило по мешканцях Обухова, Українки та навколишніх сіл. Саме ці маршрути з’єднують передмістя зі столицею. І саме тут компанія Обухівтранс переглянула свої тарифи ще на початку року.

Тепер поїздка до Києва з Українки чи Обухова обійдеться у 70 гривень. Для тих, хто користується транспортом зрідка, це може здатися прийнятною сумою. Але для людей, які щодня їздять на роботу, навчання чи у справах, витрати зростають дуже суттєво. Особливо це відчувають сім'ї з дітьми, студенти, які живуть на стипендії, та працівники з невеликим доходом.

Подорожчання проїзду в Київській області не обмежилося маршрутом до Видубичів. Наприклад, вартість поїздки з села Долина до столиці вже становить 115 грн. У соцмережах та на зупинках люди обговорюють нові розцінки.

Втім, перевізники кажуть, що вибору у них не було. Вартість пального стрімко зросла, ремонти стали більш вартісними, податки тиснуть, а заробітна плата водіям має бути високою. У таких умовах утримувати старі ціни означає працювати собі в збиток.

Якщо нічого не змінювати, кажуть вони, довелося б або скоротити кількість рейсів, або взагалі згорнути маршрутну сітку. Проте Голова Асоціації перевізників регіону Олексій Павленко озвучив своє бачення ситуації.

На його думку, підвищення варто було б робити поступово. Наприклад, по 10 гривень на рік. Та востаннє розцінки змінювали ще у 2022 році, і з того часу ціни на все зросли настільки, що плавного підвищення вже було недостатньо.

Джерело: Главком.

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