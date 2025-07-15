Подорожание проезда в Киевской области задело тысячи человек, которые ежедневно добираются до работы или учебы в Киев, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Киевской области особенно больно отразилось на жителях Обухова, Украинки и окрестных сел. Именно эти маршруты соединяют пригороды со столицей. И именно здесь компания Обуховтранс просмотрела свои тарифы еще в начале года.

Теперь поездка в Киев из Украинки или Обухова обойдется в 70 гривен. Для тех, кто пользуется транспортом редко, это может показаться приемлемой суммой. Но для людей, которые ежедневно ездят на работу, учебу или по делам, расходы растут очень существенно. Особенно это чувствуют семьи с детьми, студенты, живущие на стипендии и работники с небольшим доходом.

Подорожание проезда в Киевской области не ограничилось маршрутом в Выдубичи. К примеру, стоимость поездки из села Долина в столицу уже составляет 115 грн. В соцсетях и остановках люди обсуждают новые расценки.

Впрочем, перевозчики говорят, что выбора у них не было. Стоимость горючего стремительно выросла, ремонты стали более стоимостными, налоги давят, а заработная плата водителям должна быть высокой. В таких условиях удерживать старые цены означает работать себе в убыток.

Если ничего не менять, говорят они, пришлось бы либо сократить количество рейсов, либо вообще свернуть маршрутную сетку. Однако председатель Ассоциации перевозчиков региона Алексей Павленко озвучил свое видение ситуации.

По его мнению, повышение следовало бы делать постепенно. К примеру, по 10 гривен в год. В последний раз расценки меняли еще в 2022 году, и с тех пор цены на все выросли настолько, что плавного повышения уже было недостаточно.

Источник: Главком .

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