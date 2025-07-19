Робота для пенсіонерів у Рівному представлена в різноманітних секторах.

Робота для пенсіонерів у Рівному є можливістю бути корисним, залишатися соціально активним і отримувати стабільний дохід у різних сферах, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції предсталені на сайті work.ua.

На сьогодні в місті доступні декілька вакансій, орієнтованих саме на цю категорію населення, з гнучкими умовами та гідними умовами праці.

Компанія «Світ-Food», яка займається доставкою суші й піци, запрошує курʼєра з власним транспортом. Основні вимоги — наявність автомобіля або скутера, пунктуальність і бажання працювати. Умови — щотижнева оплата, чайові, гнучкий графік, компенсація пального, а також бонуси за якість виконання замовлень. Локація — вулиця Василя Червонія, 39.

Також у Рівному на вулиці Петра Могили, 28, птахокомплекс "Губин" шукає продавця продовольчих товарів. Робота в продуктовому магазині передбачає спілкування з клієнтами, викладку продукції, контроль якості й ведення касових операцій. Працівникам гарантують навчання, підтримку наставника, офіційне оформлення та ставку з відсотками від реалізації.

Свою вакансію відкрила і «Нова пошта». Компанія пропонує посаду прибиральника службових приміщень. До обов'язків входить підтримання чистоти, збереження інвентарю та контроль за санітарним станом території. Гарантуються «білі» виплати, оплачувані лікарняні, колективна підтримка та медичне страхування. Робоче місце — вулиця Михайла Старицького, 21а.

Отже, робота для пенсіонерів у Рівному представлена в різноманітних секторах — від логістики й торгівлі до доставки їжі.

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