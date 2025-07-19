Работа для пенсионеров в Ровно представлена в различных секторах.

Работа для пенсионеров в Ровно возможность быть полезным, оставаться социально активным и получать стабильный доход в различных сферах, сообщает Politeka.

Актуальные предложения представлены на сайте work.ua.

На сегодняшний день в городе доступно несколько вакансий, ориентированных именно на эту категорию населения, с гибкими условиями и достойными условиями труда.

Компания «Мир-Food», занимающаяся доставкой суши и пиццы, приглашает курьера с собственным транспортом . Основные требования – наличие автомобиля или скутера, пунктуальность и желание работать. Условия – еженедельная оплата, чаевые, гибкий график, компенсация горючего, а также бонусы за качество выполнения заказов. Локация – улица Василия Червония, 39.

Также в Ровно на улице Петра Могилы, 28, птицекомплекс "Губин" ищет продавца продовольственных товаров. Работа в продуктовом магазине подразумевает общение с клиентами, выкладку продукции, контроль качества и ведение кассовых операций. Работникам гарантируется обучение, поддержка наставника, официальное оформление и ставка с процентами от реализации.

Свою вакансию открыла и «Новая почта» . Компания предлагает должность уборщика служебных помещений. В обязанности входит поддержание чистоты, сохранение инвентаря и контроль за санитарным состоянием территории. Гарантируются белые выплаты, оплачиваемые больничные, коллективная поддержка и медицинское страхование. Рабочее место – улица Михаила Старицкого, 21а.

Итак, работа для пенсионеров в Киеве представлена в различных секторах — от логистики и торговли до доставки еды.

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