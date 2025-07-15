Подорожчання проїзду на Закарпатті офіційно підтвердили місцеві чиновники, тож розмови про нові тарифи перетворились на відчутні удари по гаманцю, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду на Закарпатті насамперед торкнулося маршруту №32, який з’єднує Мукачево з селом Нове Давидково. І якщо раніше за поїздку потрібно було віддати 18 гривень, то тепер доведеться платити 23.

Рішення про підвищення ухвалив виконавчий комітет Мукачівської міськради ще наприкінці травня. Його мотивували потребою переглянути тарифну політику на тлі економічної ситуації в країні.

В Управлінні міського господарства пояснюють, що подорожчання проїзду на Закарпатті провели у межах чинних законодавчих норм. Перевізник ТДВ «Мукачівське АТП 12106» ще раніше звертався до міської влади із заявкою на зміну розцінок.

Усе почалося з обґрунтованих підрахунків і перевірок комісії, яка врешті-решт дійшла до висновку, що без оновлення цін перевізник просто не зможе продовжувати роботу.

Вартість дизельного пального зросла, технічне обслуговування також виросло в ціні, до того ж, зарплати водіям потрібно тримати на високому рівні. Стара вартість квитків не покривала навіть поточні витрати.

Люди, які щодня їздять на роботу, в школу чи лікарню, нарікають, що не відчули змін на краще. Квитки стали коштувати більше, а комфорт залишився на тому ж рівні, що й раніше. Проте, водії й перевізники відповідають, що в іншому разі довелось би скорочувати кількість рейсів або й узагалі згортати окремі напрямки.

Особливо відчувається навантаження на тих, хто щодня користується маршруткою або автобусом. Проте вихід один, потрібно звикати до нових реалій.

Джерело: pmg.ua.

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