На Закарпатье многих местных жителей волнует подорожание проезда, поэтому рассказываем, кому приходится платить больше всего.

Подорожание проезда на Закарпатье официально подтвердили местные чиновники, так что разговоры о новых тарифах превратились в ощутимые удары по кошельку, сообщает Politeka.

Подорожание проезда на Закарпатье прежде всего затронуло маршрут №32, который соединяет Мукачево с селом Новое Давыдково. И если раньше поездку нужно было отдать 18 гривен, то теперь придется платить 23 гривен.

Решение о повышении принял исполнительный комитет Мукачевского горсовета еще в конце мая. Его мотивировали необходимостью пересмотреть тарифную политику на фоне экономической ситуации в стране.

В Управлении городского хозяйства объясняют, что подорожание проезда на Закарпатье было проведено в рамках действующих законодательных норм. Перевозчик ОДО «Мукачевское АТП 12106» еще раньше обращался к городским властям с заявкой на изменение расценок.

Все началось с обоснованных подсчетов и проверок комиссии, которая наконец пришла к выводу, что без обновления цен перевозчик просто не сможет продолжать работу.

Стоимость дизельного горючего выросла, техническое обслуживание также выросло в цене, к тому же зарплаты водителям нужно держать на высоком уровне. Старая стоимость билетов не покрывала даже текущие расходы.

Люди, которые каждый день ездят на работу, в школу или больницу, сетуют, что не почувствовали перемен к лучшему. Билеты стали стоить больше, а комфорт остался на том же уровне, что и раньше. Однако водители и перевозчики отвечают, что в противном случае пришлось бы сокращать количество рейсов или вообще сворачивать отдельные направления.

Особенно ощущается нагрузка на тех, кто каждый день пользуется маршруткой или автобусом. Однако выход один, нужно привыкать к новым реалиям.

Источник : pmg.ua.

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