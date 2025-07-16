У «Київавтодорі» вибачаються за тимчасові труднощі та просять враховувати ці обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві будуть введені з 16 липня, хоча зміни носять тимчасовий характер, вони діятимуть до осені, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба КМДА.

З 16 липня до 10 вересня введуть часткове обмеження руху транспорту в Києві вулицею Оноре де Бальзака. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Працівники КП ШЕУ Деснянського району розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Олександри Екстер. Через це пересування транспорту буде обмежений на вказаній ділянці, що може спричинити тимчасові незручності для водіїв і пішоходів.

У «Київавтодорі» вибачаються за тимчасові труднощі та просять враховувати ці обмеження руху транспорту в Києві при плануванні маршрутів, щоб уникнути заторів і непотрібних затримок.

Крім того, у столиці буде введено тимчасове обмеження пересування на в’їзді до вулиці Богатирської з двох заїздів на перехресті з вулицею Луговою. Зміни вже погоджені, а на місцях встановлять попереджувальні дорожні знаки, які заздалегідь інформуватимуть водіїв про нові умови проїзду.

Комунальні служби столиці звертаються до містян та гостей столиці з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і планувати поїздки з урахуванням запроваджених обмежень. Водіїв просять уважно слідкувати за дорожніми знаками, дотримуватися нових схем об’їзду і знижувати швидкість поблизу зони ремонтних робіт задля безпеки.

Київські дорожники запевняють, що ремонтні роботи на цій ділянці будуть виконані в максимально короткі терміни, з дотриманням усіх стандартів якості та безпеки дорожнього руху, що сприятиме покращенню дорожньої інфраструктури та комфортнішому пересуванню містом у майбутньому.

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