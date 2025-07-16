В «Киевавтодоре» приносят извинения за временные трудности и просят учитывать эти ограничения движения транспорта в Киеве.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут введены с 16 июля, хотя изменения носят временный характер, они будут действовать до осени, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба КГГА.

С 16 июля по 10 сентября введут частичное ограничение движения транспорта в Киеве по ул. Оноре де Бальзака. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Работники КП ШЭУ Деснянского района приступают к текущему ремонту дорожного покрытия на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер. Из-за этого передвижение транспорта будет ограничено на указанном участке, что может вызвать временные неудобства для водителей и пешеходов.

В «Киевавтодоре» приносят извинения за временные трудности и просят учитывать эти ограничения движения транспорта в Киеве при планировании маршрутов, чтобы избежать пробок и ненужных задержек.

Кроме того, в столице будет введено временное ограничение передвижения на въезде на улицу Богатырскую с двух заездов на перекрестке с улицей Луговой. Изменения уже согласованы, а на местах установят предупредительные дорожные знаки, которые будут заранее информировать водителей о новых условиях проезда.

Коммунальные службы столицы обращаются к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам и планировать поездки с учетом введенных изменений. Водителей просят внимательно следить за знаками, соблюдать новые схемы объезда и снижать скорость вблизи зоны ремонтных работ для безопасности.

Киевские дорожники уверяют, что ремонтные работы на этом участке будут выполнены в максимально короткие сроки, соблюдая все стандарты качества и безопасности дорожного движения, что будет способствовать улучшению дорожной инфраструктуры и более комфортному передвижению по городу в будущем.

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