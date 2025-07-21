Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є не лише про зайнятість, а й про нові перспективи, корисні навички та впевненість у завтрашньому дні.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є реальною можливістю залишатися активним, бути корисним і водночас мати додатковий дохід, повідомляє Politeka.

Актуальні вкансії представлено на сайті work.ua.

У місті відкрито три привабливі пропозиції для тих, хто не готовий зупинятися на досягнутому.

Магазин «Пан Маркет» шукає адміністратора з досвідом. Вимоги: уважність, касова грамотність, здатність до лідерства. Обов’язки — прийом продукції, контроль викладки, управління персоналом та ведення звітності. Зарплата — 19 000 грн, фіксована ставка за день, офіційне працевлаштування, зручний графік 4/2 або 3/2.

Пекарня на проспекті Моторобудівників запрошує продавця-касира. Основні завдання: обслуговування покупців, проведення розрахунків, підтримка чистоти, дотримання санітарних норм. Винагорода стабільна —15 000 – 17 000 грн, ставка з бонусами, виплати двічі на місяць, гнучкий графік. Робочі зміни чергуються — 2/2, 4/2, 3/3.

Третя вакансія — водій таксі в компанії DriveMe. Робота підходить для тих, хто має посвідчення категорії «В» та смартфон. Оплата — 65% від виручки + чайові. Щоденні виплати, безготівковий розрахунок, пріоритетне отримання замовлень. Автопарк надає авто, займається техобслуговуванням та підтримкою. Обіцяють 17 000 – 30 000 грн на місяць.

Ці варіанти ідеально підходять для тих, хто шукає стабільність, повагу та можливість залишатися в колі подій. Робота для пенсіонерів у Запоріжжі — не лише про зайнятість, а й про нові перспективи, корисні навички та впевненість у завтрашньому дні.

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