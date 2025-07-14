Жителів просять ретельно ознайомитися з графіком відключення світла в Запорізькій області.

Графік відключення світла в Запорізькій області обіцяє відсутність електрики протягом трьох днів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

15, 16 та 17 липня значна частина населених пунктів регіону залишиться без електропостачання у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт на електрообладнанні.

15 липня (вівторок)

09:00–17:00

смт Кушугум : вул. Центральна (будинки без номерів) — електропостачання призупинено

с. Бабурка: вул. Нова (4, 6, 29) та вул. Підгірна (1, 2, 2а, 3, 5, 7) — роботи з ремонту обладнання

16 липня (середа)

09:00–17:00

с. Дніпрельстан : вул. Жовтнева, вул. Першотравнева, вул. Щаслива — повне знеструмлення для заміни деталей електрообладнання

с. Сонячне : Академічна, Будівельників, Весняна, Лазурна, Лугова, Миру, Першотравнева, Північна, Садова, Степна, Степова, Українська, Шевченка — повний комплекс заходів для підвищення стабільності

с. Івангород, Лемешинське, Надія, Новоселище, Червоний Яр — повністю

с. Августинівка: вул. Вишнева, Дніпровська, Миру, Молодіжна — поквартально

17 липня (четвер)

09:00–17:00

м. Запоріжжя : вул. Дослідна станція, 6б — планово

с. Балабине — без світла: Виноградна, Вишнева, Героїв Сталінграду, Депутатська, Залізнична, Запорізька, Матросова, Миру, Мічуріна, Мічурінська, Плавнева, Престижна, Садова, Українська, Щаслива, Ярова, пров. Тихий

с. Бабурка : Виноградна, Зарічна, Котляревського, Молодіжна, Міська, Нова, Підгірна, Садова, Історична — відключення для комплексного оновлення

с. Новослобідка : Верхня, Вишнева, Залізнична, Миру, Садова, Степна, Шкільна

с. Світанок: вул. Першотравнева — завершення ремонтної кампанії

Жителів просять ретельно ознайомитися з графіком відключення світла в Запорізькій області, забезпечити необхідні запаси електроенергії та уникати використання приладів у період ремонтів.

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