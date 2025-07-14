Жителей просят тщательно ознакомиться с графиком отключения света в Запорожской области.

График отключения света в Запорожской области обещает отсутствие электричества в течение трех дней, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

15, 16 и 17 июля значительная часть населённых пунктов региона останется без электроснабжения в связи с проведением масштабных ремонтных работ на электрооборудовании.

15 июля (вторник)

09:00–17:00

пгт Кушугум : ул. Центральная (дома без номеров) — электроснабжение приостановлено

с. Бабурка : ул. Новая (4, 6, 29) и ул. Подгорная (1, 2, 2а, 3, 5, 7) — работы по ремонту оборудования

16 июля (среда)

09:00–17:00

с. Днепрельстан : ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Счастливая — полное обесточивание для замены деталей электрооборудования

с. Солнечное : Академическая, Строителей, Весенняя, Лазурная, Луговая, Мира, Первомайская, Северная, Садовая, Степная, Степная, Украинская, Шевченко — полный комплекс мер по повышению стабильности.

с. Ивангород, Лемешинское, Надежда, Новоселение, Красный Яр - полностью

с.Августиновка : ул.

17 июля (четверг)

09:00–17:00

г. Запорожье : ул.

с. Балабино - без света: Виноградная, Вишневая, Героев Сталинграда, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Матросова, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Украинская, Счастливая, Яровая, пер. Тихий

с. Бабурка : Виноградная, Заречная, Котляревского, Молодежная, Городская, Новая, Подгорная, Садовая, Историческая - отключение для комплексного обновления

с. Новослободка : Верхняя, Вишневая, Железнодорожная, Мира, Садовая, Степная, Школьная

с. Рассвет : ул. Первомайская - завершение ремонтной кампании

Жителей просят тщательно ознакомиться с графиком отключения света в Запорожской области, обеспечить необходимые запасы электроэнергии и избегать использования приборов в период ремонтов.

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