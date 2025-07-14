График отключения света в Запорожской области обещает отсутствие электричества в течение трех дней, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .
15, 16 и 17 июля значительная часть населённых пунктов региона останется без электроснабжения в связи с проведением масштабных ремонтных работ на электрооборудовании.
15 июля (вторник)
09:00–17:00
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пгт Кушугум : ул. Центральная (дома без номеров) — электроснабжение приостановлено
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с. Бабурка : ул. Новая (4, 6, 29) и ул. Подгорная (1, 2, 2а, 3, 5, 7) — работы по ремонту оборудования
16 июля (среда)
09:00–17:00
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с. Днепрельстан : ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Счастливая — полное обесточивание для замены деталей электрооборудования
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с. Солнечное : Академическая, Строителей, Весенняя, Лазурная, Луговая, Мира, Первомайская, Северная, Садовая, Степная, Степная, Украинская, Шевченко — полный комплекс мер по повышению стабильности.
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с. Ивангород, Лемешинское, Надежда, Новоселение, Красный Яр - полностью
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с.Августиновка : ул.
17 июля (четверг)
09:00–17:00
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г. Запорожье : ул.
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с. Балабино - без света: Виноградная, Вишневая, Героев Сталинграда, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Матросова, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Украинская, Счастливая, Яровая, пер. Тихий
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с. Бабурка : Виноградная, Заречная, Котляревского, Молодежная, Городская, Новая, Подгорная, Садовая, Историческая - отключение для комплексного обновления
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с. Новослободка : Верхняя, Вишневая, Железнодорожная, Мира, Садовая, Степная, Школьная
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с. Рассвет : ул. Первомайская - завершение ремонтной кампании
Жителей просят тщательно ознакомиться с графиком отключения света в Запорожской области, обеспечить необходимые запасы электроэнергии и избегать использования приборов в период ремонтов.
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