Работа для пенсионеров в Запорожье есть не только о занятости, но и о новых перспективах, полезных навыках и уверенности в завтрашнем дне.

Работа для пенсионеров в Запорожье является реальной возможностью оставаться активной, быть полезным и иметь дополнительный доход, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии представлены на сайте work.ua.

В городе открыто три привлекательных предложения для тех, кто не готов останавливаться на достигнутом.

Магазин «Господин Маркет» ищет администратора с опытом. Требования: внимательность, кассовая грамотность, лидерская способность. Обязанности – прием продукции, контроль выкладки, управление персоналом и ведение отчетности. Зарплата – 19 000 грн, фиксированная ставка за день, официальное трудоустройство, удобный график 4/2 или 3/2.

Пекарня на проспекте Моторостроителей приглашает продавца-кассира . Основные задачи: обслуживание покупателей, проведение расчетов, поддержание чистоты, соблюдение санитарных норм. Вознаграждение стабильное —15 000 – 17 000 грн, ставка с бонусами, выплаты дважды в месяц, гибкий график. Рабочие смены чередуются - 2/2, 4/2, 3/3.

Третья вакансия – водитель такси в компании DriveMe. Работа подходит для тех, кто имеет удостоверение категории "В" и смартфон. Оплата - 65% от выручки + чаевые. Ежедневные выплаты, безналичный расчет, приоритетное получение заказов. Автопарк предоставляет авто, занимается техобслуживанием и поддержкой. Обещают 17 000 – 30 000 грн. в месяц.

Эти варианты идеально подходят для ищущих стабильность, уважение и возможность оставаться в кругу событий. Работа для пенсионеров в Запорожье — не только о занятости, но и о новых перспективах, полезных навыках и уверенности в завтрашнем дне.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Деньги по уходу за пенсионером в Запорожье: как украинцам получить выплаты, раскрыты важные нюансы.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: осталось несколько дней для получения помощи.