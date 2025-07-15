Робота для пенсіонерів у Полтаві сьогодні є не просто підробітком, а справжнім способом підтримувати ритм життя.

Робота для пенсіонерів у Полтаві представлена в різних галузях, повідомляє Politeka.

Сайт work.ua надає актуальний перелік вакансій: від оптової торгівлі до охорони об’єктів чи підтримки харчового виробництва.

Це — шанс залишатися активним, бути фінансово незалежним і соціально включеним.

Так, компанія «Агрокс» шукає менеджера з продажу сільгосптехніки. Висока оплата — 40 000 грн (ставка + бонуси), дружній колектив, можливість навчання та розвитку. Обов’язки — комунікація з клієнтами, аналітика, поїздки по регіонах. Пріоритет — водійське посвідчення категорії В, бажання зростати, знання агросектору.

Водночас у ТРЦ Конкорд відкрито вакансію охоронника. Посада підходить людям без попереднього досвіду. Вимоги — відповідальність, охайність, уважність. Обов’язки — забезпечення порядку, моніторинг ситуацій, допомога відвідувачам. Графік: 2/2, з 08:00 до 20:00, стабільна оплата.

Ще одна можливість — кухонний працівник у їдальні поблизу Полтави. Зарплата — 600 грн/зміна, доставка з міста, зручний розклад. Обов’язки — допомога у приготуванні страв. Підходить не лише студентам, а й старшому поколінню.

Кожна з цих вакансій доводить, що активність та досвід залишаються цінними незалежно від віку.

Робота для пенсіонерів у Полтаві сьогодні — це не просто підробіток, а справжній спосіб підтримувати ритм життя, бути корисним і реалізовувати власний досвід. Варто скористатися шансом, який пропонують роботодавці.