Графік відключення світла в Полтавській області оприлюднили на 15-те та 16-те липня, повідомляє Politeka.

Скороходівська селищна рада інформує мешканців, що 15 липня 2025 року у зв’язку з роботами на мережах АТ «Полтаваобленерго» передбачено тимчасові обмеження електропостачання.

Відключення заплановано з 08:00 до 17:00, орієнтовно. Уточнити час завершення можна на офіційному ресурсі енергетичної компанії.

Під можливе знеструмлення потрапляють такі населені пункти:

смт Скороходове: вул. 8-го Березня, Коханова, Весняна, Стрілецька, Сонячна, Гоголя та інші.

села Рябківка, Филенкове, Шевченківка, Майдан, Лозуватка, Таверівка, Бреусівка, Андрійки, Чутове.

Наступного дня, 16 липня, згідно з оновленим розкладом, роботи триватимуть у с. Винники, Красносілля, Панасівка, Кащівка, Олександрівка Друга, Пригарівка, Нова Україна, Новоселівка, Миргородщина, Мальці. Графік відключення світла в Полтавській області оприлюднено компанією-оператором. За окремими адресами електроенергія може бути відсутня до 20:00.

Причинами тимчасових змін у постачанні є капітальні оновлення систем розподілу, профілактика, а також прочищення ліній. Крім того, виконуються технічні дії для усунення раніше виявлених пошкоджень на обладнанні.

Місцеву громаду просять заздалегідь підготуватись: зарядити гаджети, підготувати джерела резервного світла, перевірити автономну техніку та подбати про всі інші справи, які пов'язані з електроенергією. Актуальну інформацію можна отримати в селищній раді або на вебресурсі АТ «Полтаваобленерго».

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