Работа для пенсионеров в Полтаве представлена в разных сферах, сообщает Politeka.
Сайт work.ua предоставляет актуальный список вакансий: от оптовой торговли до охраны объектов или поддержки пищевого производства.
Это шанс оставаться активным, быть финансово независимым и социально включенным.
Так, компания "Агрокс" ищет менеджера по продажам сельхозтехники. Высокая оплата — 40 000 грн (ставка+бонусы), дружеский коллектив, возможность обучения и развития. Обязанности – коммуникация с клиентами, аналитика, поездки по регионам. Приоритет – водительское удостоверение категории В, желание расти, знание агросектора.
В то же время в ТРЦ Конкорд открыта вакансия охранника . Должность подходит людям без опыта. Требования – ответственность, аккуратность, внимательность. Обязанности – обеспечение порядка, мониторинг ситуаций, помощь посетителям. График: 2/2, с 08:00 до 20:00, стабильная оплата.
Еще одна возможность – кухонный работник в столовой вблизи Полтавы. Зарплата — 600 грн/смена, доставка из города, удобное расписание. Обязанности – помощь в приготовлении блюд. Подходит не только студентам, но и старшему поколению.
Каждая из этих вакансий доказывает, что активность и опыт остаются ценными вне зависимости от возраста.
Работа для пенсионеров в Полтаве сегодня это не просто подработка, а настоящий способ поддерживать ритм жизни, быть полезным и реализовывать собственный опыт. Следует воспользоваться шансом, который предлагают работодатели.
Такая тенденция не только поддерживает экономику города, но позволяет пенсионерам оставаться социально активными и реализованными.
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