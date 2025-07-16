Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області спрямовані на підтримку мешканців громад, які опинилися в складних обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області роздаються благодійним фондом "Посмішка ЮА", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації в Фейсбук.

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» оголосив про чергову хвилю роздачі продуктових наборів, яку буде організовано у Запорізькій області в партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області спрямовані на підтримку мешканців громад, які опинилися в складних обставинах через війну та нестабільну гуманітарну ситуацію в регіоні.

До 18 липня 2025 року включно заплановані видачі продовольчих наборів у кількох громадах Запорізького та Пологівського районів. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області роздаватимуть в таких громадах:

Комишуваська територіальна: Комишуваха, Новояковлівка;

Широківська: Миколай-Поле, Новопетрівка, Лукашеве, Відрадне, Августинівка, Володимирівське, Петропіль, Веселе, Широке, Сонячне;

Біленьківська: Лисогірка, Мар’ївка.

У Пологівському районі продукти першої необхідності отримають жителі таких сіл:

Преображенська: Преображенка, Вільнянка, Микільське, Омельник;

Гуляйпільська: Гуляйполе, Успенівка, Зелене.

Ці набори покликані забезпечити базові харчові потреби людей, які опинилися у скруті через бойові дії, втрату роботи або відсутність доступу до якісних продуктів харчування. Організатори наголошують: кожен мешканець згаданих громад має можливість отримати підтримку, однак важливо заздалегідь дізнатися точну адресу та час проведення видачі.

Актуальну інформацію щодо місця роздачі, графіку та порядку отримання допомоги можна знайти у соціальних мережах або на офіційних сторінках відповідних територіальних громад. Перелік цих ресурсів розміщено на сайті Запорізької обласної військової адміністрації за посиланням.

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