Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области направлены на поддержку жителей общин, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области раздаются благотворительным фондом "Посмішка ЮА", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» объявил об очередной волне раздачи продуктовых наборов, которая будет организована в партнерстве с Всемирной продовольственной программой ООН. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области направлены на поддержку жителей общин, которые оказались в сложных обстоятельствах из-за войны и нестабильной гуманитарной ситуации в регионе.

До 18 июля 2025 года включительно запланированы выдачи продовольственных наборов в нескольких общинах. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области будут раздавать в таких общинах:

Камышевская территориальная: Камышеваха, Новояковловка;

Широковская: Николай-Поле, Новопетровка, Лукашево, Отрадное, Августиновка, Владимировское, Петрополь, Веселое, Широкое, Солнечное;

Беленьковская: Лысогорка, Марьевка.

В Пологовском районе продукты первой необходимости получат жители следующих сел:

Преображенская: Преображенка, Вольнянка, Никольское, Омельник;

Гуляйпольская: Гуляйполе, Успеновка, Зеленое.

Эти наборы призваны обеспечить базовые пищевые потребности людей, которые оказались в затруднении из-за боевых действий, потери работы или отсутствия доступа к качественным продуктам питания. Организаторы отмечают, что каждый житель упомянутых общин имеет возможность получить поддержку, однако важно заранее узнать точный адрес и время проведения выдачи.

Актуальную информацию о месте раздачи, графике и порядке получения помощи можно найти в социальных сетях или на официальных страницах соответствующих территориальных общин. Список этих ресурсов размещен на сайте Запорожской областной военной администрации по ссылке.

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