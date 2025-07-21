У Запоріжжі та інших регіонах готуються до запуску важливого інструменту, який дозволить швидше знаходити безкоштовне житло для ВПО.

Найближчим часом має запрацювати спеціальний реєстр, що зробить безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі більш доступним, повідомляє Politeka.

Про розробку цієї ініціативи у своєму Телеграмі розповів народний депутат України, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав переселенців Павло Фролов.

За його словами, мета проєкту — зібрати всі доступні ресурси державної та комунальної нерухомості в одному місті, щоб внутрішньо переміщені особи могли легко побачити варіанти і обрати те, що їм підходить.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі буде відображатися у вигляді інтерактивної карти. Кожен охочий зможе побачити, які об’єкти доступні, в якому вони стані, які є фото і як туди заселитися. Усе буде в онлайні, без посередників та складних бюрократичних процедур.

Зараз у всіх регіонах України вже працюють координаційні комісії. Вони збирають інформацію про наявне майно, від гуртожитків до санаторіїв.

Після цього дані передаються районним комісіям, які виїжджають на місця, щоб перевірити стан приміщень, зробити фотофіксацію та визначити, що потрібно для ремонту або добудови.

Після запуску на платформі з’являться повноцінні сторінки кожного об’єкта з можливістю залишити заявку. Тож ті, хто шукає безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі, зможуть одразу бачити, в якому стані те, чи інше приміщення.

До реєстру планують включити не лише будівлі, а й навіть вільні земельні ділянки. У деяких випадках дешевше звести новий будинок, ніж відновлювати стару занедбану споруду.

Поки що конкретної дати запуску не названо. Однак у комісії, яка опікується правами переселенців, висловлюють сподівання, що все запрацює вже найближчим часом.

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