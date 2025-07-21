В Запорожье и в других регионах готовятся к запуску важного инструмента, который позволит быстрее находить бесплатное жилье для ВПЛ.

В ближайшее время должен заработать специальный реестр, который сделает бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье более доступным, сообщает Politeka.

О разработке этой инициативы в своем Телеграмме рассказал народный депутат Украины, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав переселенцев Павел Фролов.

По его словам, цель проекта – собрать все доступные ресурсы государственной и коммунальной недвижимости в одном городе, чтобы внутренне перемещенные лица могли легко увидеть варианты и выбрать то, что им подходит.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье будет отображаться в виде интерактивной карты. Каждый желающий сможет увидеть, какие объекты доступны, в каком они состоянии, какие фото и как туда заселиться. Всё будет в онлайне, без посредников и сложных бюрократических процедур.

В настоящее время во всех регионах Украины уже работают координационные комиссии. Они собирают информацию об имеющемся имуществе, от общежитий до санаториев.

После этого данные передаются районным комиссиям, выезжающим на места, чтобы проверить состояние помещений, сделать фотофиксацию и определить, что нужно для ремонта или достройки.

После запуска на платформе появятся полноценные странички каждого объекта с возможностью оставить заявку. Поэтому те, кто ищет бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, смогут сразу видеть, в каком состоянии то или иное помещение.

В реестр планируют включить не только здания, но даже свободные земельные участки. В некоторых случаях дешевле построить новый дом, чем восстанавливать старое заброшенное сооружение.

Пока конкретная дата запуска не названа. Однако в комиссии, которая занимается правами переселенцев, выражают надежду, что все заработает уже в ближайшее время.

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