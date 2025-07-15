Прогнозоване поширення негативних чинників може зумовити подальший дефіцит продуктів у Рівному та навколишніх районах.

Дефіцит продуктів у Рівному може посилитися вже найближчим часом через несприятливі агрокліматичні умови, повідомляє Politeka.

У червні природа не сприяла нормальному розвитку овочів та баштанних культур – південні регіони потерпали від посухи, центральні й східні – від нестачі вологи, злив і навіть граду. Натомість у західній частині ситуація залишалася контрольованою, що дозволило зберегти нормальне зростання культур.

Згідно з аналітикою Укргідрометеоцентру, на півдні, зокрема в Херсоні, тривала критична ґрунтова сухість. Зниження температурних показників і незначні опади не допомогли покращити ситуацію. У результаті – помітне гальмування у розвитку рослин, серед яких картопля, баштанні та інші овочеві культури.

У Синельниківському, Павлоградському, Самарському районах Дніпропетровщини сильний град пошкодив, а подекуди й повністю знищив посіви. Центральні області, включно з Полтавщиною, Київщиною, Харківщиною, фіксували денне в’янення та скручування листя – через критичне зниження рівня вологи в ґрунті.

Загалом на більшості полів спостерігалося зменшення запасів вологи до 5–40 мм, що втричі нижче середнього. Це призвело до погіршення стану соняшника, кукурудзи, сої. Тим часом у регіонах, де ситуація з опадами була кращою, негативні наслідки були менш вираженими.

У західному регіоні поки що утримується стабільний стан, однак прогнозоване поширення негативних чинників може зумовити подальший дефіцит продуктів у Рівному та навколишніх районах. Важливими стають заходи з іригації й захисту культур від перегріву.

Джерело: agrotimes

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