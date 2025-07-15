Прогнозируемое распространение негативных факторов может привести к дальнейшему дефициту продуктов в Ровно и окрестных районах.

Дефицит продуктов в Ровно может усилиться уже в ближайшее время из-за неблагоприятных агроклиматических условий, сообщает Politeka.

В июне природа не способствовала нормальному развитию овощей и бахчевых культур – южные регионы страдали от засухи, центральные и восточные – от нехватки влаги, ливней и даже града. В западной части ситуация оставалась контролируемой, что позволило сохранить нормальный рост культур.

Согласно аналитике Укргидрометеоцентра, на юге, в частности, в Херсоне, продолжалась критическая почвенная сухость. Снижение температурных показателей и незначительные осадки не помогли улучшить ситуацию. В результате – заметное торможение в развитии растений, среди которых картофель, бахчевые и другие овощные культуры.

В Синельниковском, Павлоградском, Самарском районах Днепропетровщины сильный град повредил, а кое-где и полностью уничтожил посевы. Центральные области, включая Полтавскую, Киевскую, Харьковскую, фиксировали дневное увядание и скручивание листьев - из-за критического снижения уровня влаги в почве.

В целом на большинстве полей наблюдалось уменьшение запасов влаги до 5–40 мм, что втрое ниже среднего. Это привело к ухудшению состояния подсолнечника, кукурузы, сои. Между тем в регионах, где ситуация с осадками была лучше, негативные последствия были менее выраженными.

В западном регионе пока удерживается стабильное состояние, однако прогнозируемое распространение негативных факторов может обусловить дальнейший дефицит продуктов в Ровно и окрестных районах. Важными становятся меры по ирригации и защите культур от перегрева.

Джерело: agrotimes

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