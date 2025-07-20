Для багатьох українців, які змушені були покинути свої домівки через війну, питання безкоштовного житла для ВПО в Дніпропетровській області стало головним.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області може стати тимчасовим, але надійним рішенням в умовах невизначеності, повідомляє politeka.

Як інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області може бути надане як простими громадянами, так і державними установами або приватними закладами.

У Міністерстві наголошують, що найзручніше орієнтуватися на платформу «Там, де вас чекають». Це сайт, де можна перевірити кількість вільних місць у притулках по всій країні. Крім цього, там вказані номери телефонів, за якими можна уточнити деталі розміщення.

Не менш корисним є державний сервіс «Прихисток». Саме він створений спеціально для пошуку варіантів тимчасового розміщення. На платформі все доволі просто. Потрібно лише зайти, вказати регіон, кількість членів родини та вибрати серед наявних оголошень.

Є й волонтерські ініціативи. Наприклад, платформа «Допомагай» працює за подібним принципом. Тут теж можна переглянути базу оголошень, зв'язатися з тими, хто готовий надати дах над головою, і домовитися напряму.

Окрім допомоги з боку громадян, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надають і через місцеву владу. Йдеться про обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Вони забезпечують переселенців місцями у так званих МКП, тобто місцях компактного поселення. Це гуртожитки, бази відпочинку, пансіонати чи інші приміщення, пристосовані для тимчасового проживання.

Якщо внутрішньо переміщена особа хоче потрапити саме у такий дім, важливо повідомити про це заздалегідь. Це можна зробити під час евакуації або вже на місці, звернувшись до гуманітарного штабу або зателефонувавши на відповідну гарячу лінію.

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