Для многих украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, вопрос бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области стал главным.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области может стать временным, но надежным решением в условиях неопределенности, сообщает politeka.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области может быть предоставлено как простыми гражданами, так и государственными учреждениями или частными учреждениями.

В Министерстве отмечают, что удобнее всего ориентироваться на платформу «Там, де вас чекають». Это сайт, где можно проверить количество свободных мест в приютах по всей стране. Кроме того, там указаны номера телефонов, по которым можно уточнить детали размещения.

Не менее полезен государственный сервис «Прихисток». Именно он создан специально для поиска вариантов временного размещения. На платформе все просто. Нужно только зайти, указать регион, количество членов семьи и выбрать из имеющихся объявлений.

Есть и волонтерские инициативы. К примеру, платформа «Допомагай» работает по схожему принципу. Здесь тоже можно просмотреть базу объявлений, связаться с теми, кто готов предоставить крышу над головой, и договориться напрямую.

Кроме помощи со стороны граждан, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляют и через местные власти. Речь идет об областных военных администрациях и органах местного самоуправления.

Они снабжают переселенцев местами в так называемых МКП, то есть местах компактного поселения. Это общежития, базы отдыха, пансионаты или другие помещения, приспособленные для временного проживания.

Если внутренне перемещенное лицо хочет попасть именно в такой дом, важно сообщить об этом заранее. Это можно сделать во время эвакуации или уже на месте, обратившись в гуманитарный штаб или позвонив по соответствующей горячей линии.

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