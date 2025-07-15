У часи війни, коли мільйони українців втратили дім і були змушені залишити рідні міста, питання безкоштовного житла для ВПО в Харківській області стало одним із найгостріших.

Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області може бути надане як приватними особами, так і державними чи комунальними структурами, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для ВПО в Харківській області наразі можна знайти через платформу «Там, де вас чекають».

Це ресурс, де зібрано всю інформацію про наявні прихистки, доступні місця та контакти по кожному регіону. Користуватись сервісом просто. Тут можна перевірити кількість вільних місць, подивитися актуальні пропозиції та знайти телефони гарячих ліній.

Ще один корисний інструмент — сайт «Прихисток», створений за підтримки держави. Цей сервіс дозволяє напряму зв’язатися з тими, хто готовий надати дах над головою.

Людині потрібно лише зайти на сайт, вказати регіон, заповнити дані щодо кількості людей у сім’ї і переглянути доступні варіанти. Власники самі публікують пропозиції, тому часто є можливість напряму домовитися і швидко заселитися.

Є також волонтерський сервіс «Допомагай», що працює за схожим принципом. Його створили добровольці. Тут також доступна база даних пропозицій для внутрішньо переміщених осіб, які потребують будинка чи квартири.

Окрім приватних осіб, безкоштовне житло для ВПО в Харківській області надає й місцева влада. В цьому беруть участь обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Вони розміщують переселенців у так званих місцях компактного поселення. Це спеціально підготовлені соціальні обʼєкти, де є базові умови для життя. Щоб потрапити туди, потрібно заявити про своє бажання ще під час евакуації або одразу після прибуття звернутись до гуманітарного штабу або місцевої влади.

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