Во время войны, когда миллионы украинцев потеряли дом и были вынуждены покинуть родные города, вопрос бесплатного жилья для ВПЛ в Харьковской области стал одним из самых острых.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области может быть предоставлено как частными лицами, так и государственными или коммунальными структурами, сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области пока можно найти через платформу «Там, де вас чекають».

Это ресурс, где собрана вся информация об имеющихся убежищах, доступных местах и контактах по каждому региону. Воспользоваться сервисом просто. Здесь можно проверить количество мест, посмотреть актуальные предложения и найти телефоны горячих линий.

Еще один полезный инструмент – сайт «Прихисток», созданный при поддержке государства. Этот сервис позволяет напрямую связаться с теми, кто готов предоставить крышу над головой.

Человеку нужно только зайти на сайт, указать регион, заполнить данные о количестве людей в семье и просмотреть доступные варианты. Собственники сами публикуют предложения, поэтому часто есть возможность напрямую договориться и быстро заселиться.

Есть также волонтерский сервис «Допомагай», работающий по схожему принципу. Его создали добровольцы. Здесь также доступна база данных предложений для внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в доме или квартире.

Кроме частных лиц, бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предоставляют и местные власти. В этом участвуют областные военные администрации и органы местного самоуправления.

Они размещают переселенцев в так называемых местах компактного поселения. Это специально подготовленные социальные объекты, где есть базовые условия для жизни. Чтобы попасть туда, нужно заявить о своем желании еще во время эвакуации или сразу по прибытии обратиться в гуманитарный штаб или местные власти.

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