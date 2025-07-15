Щоб змінити спосіб виплати cубсидії для пенсіонерів у Кривому Розі, більше не потрібно звертатися особисто до установ.

Процедуру отримання субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі на оплату комунальних послуг тепер можна змінити максимально зручно та швидко — повністю в онлайн-режимі, повідомляє Politeka.net.

У Пенсійному фонді України надали докладну інструкцію для громадян, які бажають змінити спосіб виплати державної допомоги — з поштового переказу на банківський рахунок або навпаки.

Для багатьох українців актуальною є можливість перейти на банківське обслуговування, щоб отримувати гроші без черг і затримок. Актуальність цього питання зростає в умовах воєнного стану, коли доступ до відділень пошти може бути ускладнений.

Щоб змінити спосіб виплати cубсидії для пенсіонерів у Кривому Розі, більше не потрібно звертатися особисто до установ. Пенсійний фонд України створив простий і доступний онлайн-механізм — через вебпортал електронних послуг ПФУ. Усі дії можна виконати за лічені хвилини, не виходячи з дому.

Ось покрокова інструкція, як це зробити:

Авторизація . Увійдіть до свого особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП) або інші засоби електронної ідентифікації.

Пошук потрібного розділу . В особистому кабінеті перейдіть у вкладку «Комунікації з ПФУ» , а далі — «Заява на житлову субсидію чи пільгу» .

Форма зміни способу виплат . Оберіть пункт «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги» .

Заповнення заяви . Внесіть необхідну інформацію у відповідні поля. До заяви потрібно прикріпити скан або фото документа з реквізитами вашого банківського рахунку (наприклад, довідку з банку або скріншот IBAN з мобільного застосунку).

Згода на обробку даних . Підтвердіть свою згоду на обробку персональних даних.

Надсилання заяви . Перевірте заповнені дані, сформуйте електронну заяву, підпишіть її КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ» .

Перевірка статусу. У будь-який момент можна перевірити стан розгляду заяви у розділі «Мої звернення».

Онлайн-подача заяви cубсидії для пенсіонерів у Кривому Розі — це не лише зручність, а й безпека. Сервіс працює 24/7, тому його можна використовувати у будь-який зручний час, незалежно від графіку роботи відділень.

Особливо корисною ця опція є для людей з обмеженою мобільністю, для тих, хто проживає у сільській місцевості чи тимчасово переміщених осіб, які не мають постійного доступу до органів соцзахисту.

Джерело: Напенсії.

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