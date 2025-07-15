Чтобы изменить способ выплаты субсидии для пенсионеров в Кривом Роге, больше не нужно обращаться лично в учреждения.

Процедуру получения субсидии для пенсионеров в Кривом Роге на оплату коммунальных услуг теперь можно изменить максимально удобно и быстро полностью в онлайн-режиме, сообщает Politeka.net.

В Пенсионном фонде Украины предоставили подробную инструкцию для граждан, желающих изменить способ выплаты государственной помощи — по почтовому переводу на банковский счет или наоборот.

Для многих украинцев актуальна возможность перейти на банковское обслуживание, чтобы получать деньги без очередей и задержек. Актуальность этого вопроса растет в условиях военного положения, когда доступ к отделениям почты может быть затруднен.

Чтобы изменить способ выплаты субсидии для пенсионеров в Кривом Роге, больше не нужно обращаться лично в учреждения. Пенсионный фонд Украины создал простой и доступный онлайн-механизм через вебпортал электронных услуг ПФУ. Все действия можно выполнить в считанные минуты, не выходя из дома.

Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

Авторизация . Войдите в свой кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись или другие средства электронной идентификации.

Поиск нужного раздела . В личном кабинете перейдите во вкладку «Коммуникации по ПФУ» , а дальше – «Заявление на жилищную субсидию или льготу» .

Форма изменения способа выплат . Выберите пункт «Заявление по изменению способа выплаты жилищной субсидии или льготы» .

Заполнение заявления . Внесите необходимую информацию в соответствующие поля. К ней следует прикрепить скан или фото документа с реквизитами вашего банковского счета (например, справку из банка или скриншот IBAN с мобильного приложения).

Согласие на обработку данных . Подтвердите свое согласие на обработку персональных данных.

Отправка заявки. Проверьте заполненные данные, сформируйте электронную заявку, подпишите его КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ» .

Проверка статуса . В любой момент можно проверить состояние рассмотрения заявку в разделе «Мои обращения».

Онлайн-подача заявления субсидии для пенсионеров в Кривом Роге – это не только удобство, но и безопасность. Сервис работает 24/7, поэтому его можно использовать в любое удобное время вне зависимости от графика работы отделений.

Особенно полезна эта опция для людей с ограниченной мобильностью, для проживающих в сельской местности или временно перемещенных лиц, не имеющих постоянного доступа к органам соцзащиты.

Источник: Напенсии.

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