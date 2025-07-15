Процедуру получения субсидии для пенсионеров в Кривом Роге на оплату коммунальных услуг теперь можно изменить максимально удобно и быстро полностью в онлайн-режиме, сообщает Politeka.net.
В Пенсионном фонде Украины предоставили подробную инструкцию для граждан, желающих изменить способ выплаты государственной помощи — по почтовому переводу на банковский счет или наоборот.
Для многих украинцев актуальна возможность перейти на банковское обслуживание, чтобы получать деньги без очередей и задержек. Актуальность этого вопроса растет в условиях военного положения, когда доступ к отделениям почты может быть затруднен.
Чтобы изменить способ выплаты субсидии для пенсионеров в Кривом Роге, больше не нужно обращаться лично в учреждения. Пенсионный фонд Украины создал простой и доступный онлайн-механизм через вебпортал электронных услуг ПФУ. Все действия можно выполнить в считанные минуты, не выходя из дома.
Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
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Авторизация. Войдите в свой кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись или другие средства электронной идентификации.
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Поиск нужного раздела. В личном кабинете перейдите во вкладку «Коммуникации по ПФУ», а дальше – «Заявление на жилищную субсидию или льготу».
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Форма изменения способа выплат . Выберите пункт «Заявление по изменению способа выплаты жилищной субсидии или льготы».
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Заполнение заявления . Внесите необходимую информацию в соответствующие поля. К ней следует прикрепить скан или фото документа с реквизитами вашего банковского счета (например, справку из банка или скриншот IBAN с мобильного приложения).
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Согласие на обработку данных . Подтвердите свое согласие на обработку персональных данных.
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Отправка заявки. Проверьте заполненные данные, сформируйте электронную заявку, подпишите его КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».
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Проверка статуса . В любой момент можно проверить состояние рассмотрения заявку в разделе «Мои обращения».
Онлайн-подача заявления субсидии для пенсионеров в Кривом Роге – это не только удобство, но и безопасность. Сервис работает 24/7, поэтому его можно использовать в любое удобное время вне зависимости от графика работы отделений.
Особенно полезна эта опция для людей с ограниченной мобильностью, для проживающих в сельской местности или временно перемещенных лиц, не имеющих постоянного доступа к органам соцзащиты.
Источник: Напенсии.
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